Vance agli europei, sulla Groenlandia prendete Trump sul serio

NEW YORK, 08 GEN - "Quello che dico ai leader europei è: prendete quello che dice Donald Trump sul serio". Lo ha detto il vicepresidente JD Vance rispondendo a una domanda sulla Groenlandia. Vance ha ricordato che il segretario di Stato Marco Rubio dovrebbe incontrare la settimana prossima i leader di Danimarca e Groenlandia. "La Groenlandia è molto importante non solo per la difesa missilistica americana, ma per la difesa missilistica mondiale. Sappiamo che ci sono avversari ostili che hanno mostrato molto interesse per quel particolare territorio, quella particolare fetta di mondo", ha detto Vance. "Chiediamo ai nostri amici europei di prendere più seriamente la sicurezza di quella massa continentale, perché se non lo faranno, gli Stati Uniti dovranno fare qualcosa. Sul cosa sarà, lascio la decisione al presidente", ha osservato Vance.

