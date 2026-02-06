Vance a Meloni, lavoro eccezionale per le Olimpiadi

MILANO, 06 FEB - "Avete fatto un lavoro eccezionale con i giochi olimpici. La città è bellissima": il vicepresidente Usa JD Vance lo ha detto alla premier Giorgia Meloni nel loro incontro in prefettura a Milano. "Abbiamo ottimi rapporti e connessioni e partnership economiche - ha aggiunto - e penso abbiate fatto un lavoro eccezionale. Io e mia moglie eravamo eccitati e volevamo venire alle Olimpiadi praticamente da quando sono diventato vicepresidente e sono contento che tutto sia andato bene. Avete fatto un lavoro eccezionale". "Nello spirito dell'amicizia olimpica la competizione è basata su regole e anche solo trovarsi insieme intorno a valori condivisi" ha detto spiegando che intende avere una "grande conversazione su un numero di argomenti'.