Valore Paese Italia, promuovere la cultura con asset delle Forze Armate

MILANO, 10 FEB - Dalla nuova vita dei Fari, veri simboli iconici dell'Italia, agli eventi per riqualificare luoghi e strutture di interesse. Durante la Bit a Fiera Milano (in diretta streaming su ansa.it) l'amministratore delegato di Enit Ivana Jelinic e quello di Difesa Servizi Luca Andreoli hanno illustrato bilancio e nuove iniziative di Valore Paese Italia. Un progetto nato nel 2015 per "tutelare e valorizzare l'immenso patrimonio immobiliare, culturale, artistico, paesaggistico mettendo in campo anche gli asset delle Forze Armate". "Crediamo fortemente in questo progetto, che rappresenta il nostro Paese, un progetto che mette a fattor comune il patrimonio enorme che la difesa rappresenta - ha detto Jelinic - Un'iniziativa trasversale, come testimoniano tutti gli attori in gioco. Un'attività corale e condivisa, che ha anche una funzione turistica. Raccontiamo le nostre destinazioni in maniera alternativa grazie a Valore Paese Italia, dando voce a delle peculiarità, coinvolgendo luoghi che solitamente non sono coinvolti dal turismo di massa. Abbiamo recuperato dei luoghi iconici come i fari, donando una seconda vita a questi edifici, che sono diventati luoghi di accoglienza turistica e ospitalità". L'obiettivo infatti sono il sostegno, la promozione e l'ideazione di circuiti nazionali di eccellenza, legati alla mobilità lenta, al turismo sostenibile, alle reti tematiche dei fari, delle torri, degli edifici costieri, dei cammini e percorsi, dimore, case cantoniere, stazioni turistiche, dei borghi, promossi anche attraverso grandi eventi. "Nel progetto Valore Paese Italia un ruolo fondamentale lo gioca Difesa Servizi, quale braccio operativo del mondo della Difesa che si sta spingendo nella direzione di accorciare le distanze tra i cittadini e il mondo militare che può offrire molto al Paese - ha aggiunto Andreoli - Lo dimostra tutto quello che stiamo facendo e quello che abbiamo fatto, ma soprattutto quello che andremo a fare ed Enit in questo gioca un ruolo fondamentale perché abbiamo potuto apprezzare i risultati che si ottengono unendo le forze, il Marina Militare Nastro Rosa Tour, Aeronautica Militare Balloon Cup e Arma 1814 Ski Challenge sono esempi virtuosi di cosa siamo in grado di fare per l'Italia, per i territori, lavorando insieme".