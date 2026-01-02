Valle d'Aosta invia psicologi a Crans Montana per assistenza

AOSTA, 02 GEN - A seguito della tragedia di Crans Montana è stata attivata l'Associazione psicologi per i popoli per fornire assistenza alle persone coinvolte: quattro , psicologi sono in partenza dalla Valle d'Aosta con un veicolo reso disponibile dalla Protezione civile regionale. Lo ha comunicato la Presidenza della Regione Valle d'Aosta. Sempre oggi il capo della protezione civile regionale, Valerio Segor, insieme ai rappresentanti del Dipartimento nazionale di Protezione civile, parteciperà a Sion all'incontro tra il Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani e le autorità elvetiche per fare il punto della situazione e programmare le prossime azioni congiunte. La delegazione si recherà poi a Crans-Montana dove incontrerà i familiari delle persone coinvolte.