Valentina Garavaglia nuova rettrice dell'Università Iulm

MILANO, 31 LUG - Valentina Garavaglia è la nuova rettrice dell'Università Iulm. Ne dà notizia lo stesso ateneo. "Professore ordinario di Teatro nella Facoltà di Comunicazione, già prorettore vicario e prorettore con delega alla Didattica, succederà dal 1° novembre al professor Gianni Canova, al timone dell'Ateneo dal 2018" si legge nel comunicato. Il consiglio di amministrazione, guidato dal professor Giovanni Puglisi, si è riunito oggi per procedere alla scelta sulla base della terna presentata e proposta dal Senato Accademico e ha eletto la professoressa Garavaglia per il sessennio 2024-2030. "Il professor Gianni Canova - ha dichiarato Garavaglia - ci consegna un modello virtuoso e innovativo di Campus, un luogo non solo da frequentare ma soprattutto da vivere. Proseguire nel solco di tale esperienza, prendendosi cura dei valori e della comunità che animano questa Istituzione, sarà fra gli obiettivi principali del mio mandato". Negli ultimi sei anni, sotto la guida del professor Canova, l'Università IULM è cresciuta sia in termini qualitativi sia in termini quantitativi (è stato segnato un incremento delle iscrizioni del 20%, sono stati inaugurati quattro nuovi Corsi di Laurea e altri due saranno avviati da settembre). Valentina Garavaglia, milanese, classe 1974, sposata e mamma di due gemelli di 14 anni, è laureata in Lettere Moderne all'Università degli Studi di Milano. Al vertice dell'Università IULM ci sono ora due donne: la dottoressa Raffaella Quadri è direttore generale dell'Ateneo dal 2017. Le donne al vertice delle università milanesi, con la nomina di Garavaglia, sono invece diventate cinque.