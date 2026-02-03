Valditara, 'troppi luoghi comuni a scuola c'è l'educazione affettiva'

ROMA, 03 FEB - "Tanti ragazzi vogliono conoscere i propri diritti e doveri: e noi abbiamo emanato le nuove linee guida sull'educazione civica. Inoltre il 34,7% vuole l'educazione affettiva e sessuale. Ma voglio sfatare tanti luoghi comuni perché c'è chi diffonde notizie dicendo che l'educazione affettiva manca, è un refrain. Ma non è vero. Noi abbiamo introdotto l'educazione affettiva, se si intende educare all'affetto, all'empatia, alle emozioni: è nei nuovi programmi e nelle nuove linee all'educazione civica". A dirlo è stato il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara intervenendo on line alla presentazione dell' indagine realizzata nell'ambito dell'Osservatorio Iride, dal titolo 'Senso della scuola, senso del lavoro', presentata oggi alla Camera. L'indagine ha visto produrre risposte da oltre 25mila studenti.