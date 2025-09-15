Giornale di Brescia
Valditara telefona al padre del quindicenne suicida

Il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, durante il Question time alla camera dei deputati. Roma, 10 settembre 2025 ANSA/MASSIMO PERCOSSI
ROMA, 15 SET - Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, apprende l'ANSA da fonti qualificate, ha chiamato il padre del ragazzo che si è tolto la vita nei giorni scorsi nella sua casa nel Comune dei Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, e gli ha espresso solidarietà e vicinanza. Gli ha inoltre assicurato che le ispezioni nelle due scuole frequentate dal figlio, alle medie e poi alle superiori - il ragazzo avrebbe dovuto iniziare il secondo anno dell'istituto tecnico Pacinotti di Fondi - sono partite.

ROMA

