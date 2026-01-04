Valditara, profondo dolore per i morti della strage a Crans-Montana

ROMA, 04 GEN - "E' doloroso leggere le cronache della strage di Crans-Montana, che ha coinvolto così tanti giovani. Oggi contiamo altre vittime italiane, studenti strappati alla vita in quella che doveva essere una serata di spensieratezza. A loro va il mio saluto commosso, ai loro cari il mio abbraccio e la mia vicinanza". Così sui social il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara.