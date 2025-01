Valditara, presto Giornata nazionale della cittadinanza digitale

ROMA, 08 GEN - Per promuovere l'alfabetizzazione e l'educazione digitale in tutta Italia, in particolare tra gli studenti delle scuole primarie e secondarie, è in procinto di essere approvato in Senato il disegno di legge sull'Istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale. Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara durante il question time alla Camera. La formazione dei docenti, ha spiegato il ministro, è fondamentale per accrescere le competenze digitali dei giovani. Per la formazione di tutto il personale scolastico, il ministero si è dotato di una specifica piattaforma, denominata "Scuola futura". È stato creato un sistema di formazione continua per docenti e personale scolastico, attraverso la piattaforma con percorsi formativi multipli sull'educazione digitale, le metodologie didattiche innovative, la formazione sul multilinguismo e con un catalogo di offerta che ad oggi è pari a oltre 60.000 percorsi formativi, destinati ad oltre 650.000 docenti e personale scolastico. I corsi sono progettati secondo il quadro europeo delle competenze digitali e i docenti hanno la possibilità di fare una verifica per valutare il proprio livello di competenze digitali. La piattaforma è integrata con l'anagrafe del personale scolastico e con il sistema informativo dell'istruzione. I percorsi riguardano una serie di argomenti e tematiche che spaziano dall'uso responsabile dell'intelligenza artificiale, all'orientamento personalizzato, al potenziamento della formazione linguistica dei docenti, alla didattica innovativa e digitale, alla prevenzione della dispersione scolastica. La piattaforma "Scuola futura" costituisce ad oggi la più grande piattaforma europea di e-learning per i docenti. Sono attualmente oltre un milione le iscrizioni ai percorsi formativi da parte dei docenti e del personale scolastico del sistema formativo nazionale italiano gestiti da questo sistema.