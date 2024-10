Valditara, pensiamo ad assicurazione sanitaria per prof e Ata

ROMA, 05 OTT - "Stiamo pensando ad una assicurazione sanitaria per il personale della scuola. Ormai ce l'hanno i privati, tutti i dirigenti hanno una assicurazione sanitaria. Lo Stato deve garantire il benessere". A dirlo è il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara intervenuto al convegno 'L'Italia dei conservatori: Europa, futuro, libertà' in corso a Roma. Il ministro ha ricordato il "piano welfare" che è stato lanciato da tempo per il personale scolastico con l'obiettivo di offrire vantaggi concreti collaborando strettamente con diverse istituzioni e aziende del settore produttivo e dei servizi. Questo piano prevede una serie di benefit specificamente pensati per il personale scolastico, facilitando l'accesso a vari beni e servizi: treni fino al 20% di sconto, aerei, spesa e agriturismo.