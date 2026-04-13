Valditara, 'occupare le scuole è illegale, chi distrugge paga'

ROMA, 13 APR - "Occupare è illegale, l'occupazione di un edificio pubblico è un atto illegale quando gli occupanti vengono individuati ci sono procedure sanzionatorie nei loro confronti, si tratta di sanzioni disciplinari, poi ovviamente questo non implica che non ci possano essere anche altri tipo di sanzioni non di competenza delle autorità scolastiche". A dirlo è il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, intervenuto a 'Diario del giorno' su Retequattro. "Ho ripetuto più volte ai confronti di sindaci che chiedevano un contributo dello Stato che devono pagare gli autori di questi atti teppistici: sfasciare una scuola significa danneggiare la comunità, tutti devono essere consapevoli, non si può difendere chi distrugge, imbratta aule, sporca, devasta e danneggia l'intera comunità. Chi è responsabile deve pagare", prosegue Valditara secondo il quale la strada da seguire è anche quella di valorizzare le consulte studentesche "che devono poter accedere a tutte le scuole e dialogare con tutti gli studenti. Poi ci sono le ore di autogestione che nei regolamenti delle scuole sono destinate ad approfondimenti gestiti dagli studenti. Ci devono essere spazi di democrazia e di gestione gestiti dagli studenti, le regole ci sono già, vanno applicate dalle autorità scolastiche e giudiziarie. Bisogna che tutti abbiano il coraggio di applicare le regole esistenti", conclude il ministro.