Valditara, metal detector a scuola solo in caso di problemi di sicurezza

LA SPEZIA, 18 GEN - Il metal detector a scuola "non può essere un utilizzo generalizzato, soltanto laddove vi sia la richiesta da parte della comunità scolastica e se si dovesse accertata la reale criticità della situazione. Se in una scuola, lo affermo e lo ribadisco, ci dovesse essere un problema serio di sicurezza, ci fossero prove di una diffusione nel porto dei coltelli o di altre armi improprie, credo che tutti dovrebbero convergere sul fatto che in quella scuola bisogna intervenire". Lo ha detto il ministro per l'istruzione Giuseppe Valditara oggi alla Spezia.