Valditara, la testimonianza della scuola per i 50 anni del terremoto

VENZONE, 05 MAG - "Abbiamo voluto ricordare questi 50 anni con una testimonianza della scuola friulana, della scuola italiana, di una scuola straordinaria. I luoghi, la memoria ... è importante ricordare ed è importante ricordare i sacrifici del popolo friulano, quello straordinario coraggio, quella grande intraprendenza quel sapersi rimboccare le maniche, quel saper ricostruire, quella voglia di futuro". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara a margine dell'iniziativa di chiusura de "La Scuola Italiana per il 50° anniversario del Terremoto del Friuli". Il ministro ha parlato di uno spirito che "è un grande insegnamento per i nostri giovani, per tutto il nostro popolo italiano. Credo che anche la testimonianza della nostra scuola sia importante: con questi laboratori vogliamo far sì che il territorio, il valore della identità delle tradizioni, sia un fondamento importante per costruire un futuro solido, di grande crescita e grande civiltà". Il ministro ha espresso anche il parere che "le testimonianze che sentiremo oggi, che vediamo nelle piazze siano molto belle, di una grande scuola e di giovani pieni di entusiasmo e di docenti straordinari". Più tardi il ministro si trasferirà a Cividale del Friuli dove visiterà una scuola secondaria di I grado e il convitto nazionale Paolo Diacono.