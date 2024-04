Valditara, dalla Lega politiche concrete per i disabili

ROMA, 27 APR - Dalla Lega sono arrivate "politiche concrete a favore dell'inclusione degli studenti con disabilità". Lo dice il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara elencando tutti gli interventi messi in campo: dagli oltre "13mila docenti di sostegno assunti a settembre" alle "altre significative assunzioni in programma per i prossimi anni"; da "una parte importante delle risorse Pnrr per l'edilizia destinate alla riqualificazione delle scuole per l'abbattimento delle barriere architettoniche", all' "obbligo per i docenti di sostegno assunti in ruolo di rimanere per tre anni sulla cattedra".