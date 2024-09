Valditara, con questo governo aumenti del 17% in 2 anni ai prof

ROMA, 14 SET - "Il tema delle retribuzioni dei docenti italiani è stato affrontato usando dati dell'ultimo rapporto Ocse anche se i dati fanno riferimento al periodo 2015-2023 in cui gli stipendi sarebbero cresciuti nei Paesi Ocse del 28% e sarebbero scesi del 5% in Italia. Sono rilevazioni che si fermano al 2022, quando non governava certamente il centrodestra". A dirlo, in un lungo video su Youtube, è il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara che ricorda una intervista ad un quotidiano nei giorni scorsi della segretaria del Pd Elly Schlein "ma quello che dice non è affatto vero", sostiene il ministro. Il quale precisa che dal 2009 il personale della scuola ha dovuto attendere fino al 2020, 11 anni quindi, per avere un nuovo contratto. Nel 2020 l'aumento per i docenti è stato del 3,48%; nel 2023 ( in 3 settimane) è stato chiuso un nuovo contratto con aumenti pari al 3,9% "e ci sono stati i 300 milioni che ho destinato alla contrattazione sbloccandoli, mentre prima erano destinati a finanziare tanti progetti". L'aumento dunque è stato del 4,5% "il più importante degli ultimi 20 anni. Nella scorsa finanziaria abbiamo stanziato 3 miliardi, il nuovo contratto darà un aumento del 5,8%. Non si era mai visto che in 2 anni si firmassero contratti per il 10,3% a cui va aggiunto il 6-7% di stipendio legato al taglio del cuneo. Un aumento medio del 17% in 2 anni, quando per tanti anni il massimo aumento era stato del 3,48%". Secondo uno studio Invalsi - ha ricordato il ministro - "se fino al 2022 la posizione italiana era effettivamente di fanalino di coda per gli stipendi dei docenti, nel 2023, grazie al contratto firmato, la situazione si è modificata e l'Italia ha superato Francia, Finlandia e Portogallo per il personale che ha almeno 15 anni di anzianità. A fine carriera, il salario di un docente italiano è superiore a quello dei colleghi per esempio svedesi".