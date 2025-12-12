Valditara chiede ispezioni in due scuole in cui ha parlato Albanese

ROMA, 12 DIC - Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha chiesto agli organi competenti di avviare una immediata ispezione per verificare quanto accaduto in alcune scuole in Toscana. Francesca Albanese, relatrice speciale dell'Onu per i territori palestinesi occupati, ha tenuto incontri durante l'orario scolastico in due istituti scolastici. Il ministro ha dichiarato "di aver letto su organi di stampa che la relatrice avrebbe rilasciato dichiarazioni che, se comprovate, potrebbero costituire ipotesi di reato. Le ispezioni mirano a verificare la realtà dei fatti e la eventuale responsabilità degli organi scolastici coinvolti".