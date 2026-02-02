Valanghe in Friuli, la vittima era un Vigile del fuoco

TRIESTE, 02 FEB - L'escursionista deceduto ieri, travolto dalla valanga a Casera Razzo (Udine), era un giovane di Bologna, in servizio da pochi mesi al Comando dei Vigili del Fuoco di Trieste. Lo ha reso noto in nottata lo stesso Comando dei Vigili del fuoco esprimendo "profondo dolore". Carlo Notari, questo il suo nome, aveva compiuto da poco 29 anni. "Tutti i Vigili del Fuoco si stringono attorno ai familiari di Carlo, per sostenerli nel dolore e nella tragedia che li ha colpiti", riporta una nota. Il giovane è stato travolto intorno alle 14 mentre a Casera Razzo, nella zona delle creste del Monte Tiarfin, a circa 1.800 metri di quota stava salendo assieme a un compagno di gita. Quest' ultimo era più in basso e non è stato colpito, ha invece visto cadere la valanga e l'amico scomparire sotto la neve. Quindi ha telefonato al Nue112 poi ha anche provato a cercarlo in attesa dei soccorsi tramite apparecchio ricetrasmittente Artva. Sono stati i soccorritori, provenienti dalle stazioni del Soccorso Alpino di Friuli Venezia Giulia (stazioni di Forni Avoltri e Forni di Sopra) e Veneto, circa una cinquantina di persone, a individuare il corpo dopo ripetuti sondaggi con le sonde, all'incirca sotto un metro e mezzo di neve, ormai privo di vita, intorno alle 18. Alle operazioni di ricerca hanno partecipato tre Unità Cinofile, una delle quali prelevata a Claut, al Rifugio Pradut, grazie all'elicottero dei Vigili del Fuoco, soccorritori dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza, gli elicotteri della Protezione Civile e dell'elisoccorso regionale.