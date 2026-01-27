Giornale di Brescia
Valanga travolge sciatori che riescono a mettersi in salvo

TRIESTE, 27 GEN - Un gruppo di sciatori è stato travolto da una valanga nella zona sotto il monte Bila Pec, a Chiusaforte (Udine) ma sarebbero tutti riusciti a mettersi in salvo prima dell'arrivo dei soccorritori. Lo si apprende dal Cnsas, Soccorso Alpino e Speleologico del Friuli Venezia Giulia. Intorno alle 11.30 è giunta una segnalazione al Sores di una valanga a Sella Nevea e subito sono stati mobilitati i tecnici della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino, Guardia di Finanza, unità cinofile, tre elicotteri (due dell'elisoccorso regionale e uno elicottero con il dispositivo per la ricerca di sepolti da valanga).

