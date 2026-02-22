Giornale di Brescia
Valanga travolge e uccide scialpinista in Valle d'Aosta

AOSTA, 22 FEB - Uno scialpinista è morto dopo essere stato travolto da una valanga in Valle d'Aosta. L'incidente è avvenuto sulle pendici della Becca di Nana, in Val d'Ayas. Le ricerche erano scattate a seguito del mancato rientro a valle dell'escursionista. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino valdostano e la Guardia di Finzna di Cervinia che hanno recuperato il corpo e lo hanno trasportato a valle in elicottero. Le operazioni di riconoscimentio della vittima sono affidate alla Guardia di Finanza.

