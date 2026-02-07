Giornale di Brescia
Valanga travolge 3 scialpinisti in Valtellina, un morto e un disperso

SONDRIO, 07 FEB - Una valanga si è staccata oggi intorno alle 12 sull'alpe Meriggio, nel comune di Albosaggia, in Valtellina, e ha travolto tre sci-alpinisti. Secondo le prime informazioni, uno è morto, un altro è riuscito a salvarsi uscendo da solo dalla neve e il terzo è disperso. Sul posto stanno operando i tecnici del soccorso alpino e i militari della Guardia di finanza e l'area è sorvolata dall'elicottero Drago dei vigili del fuoco. Dalle prime ricerche dell'elicottero era sembrato che nessuno fosse stato colpito dalla slavina ma in un secondo tempo il bilancio si è aggravato. I soccorritori stanno tuttora cercando uno dei tre scialpinisti travolti. Quella di oggi è la seconda valanga che si è distaccata nella zona in 24 ore. Ieri in Alta Valle Spluga, sopra Chiavenna, nel comune di Madesimo, è rimasto ferito gravemente sotto la neve e trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XIII di Bergamo un militare di 30 anni del soccorso alpinino-fluviale della Gdf che era impegnato in un'esercitazione con altri finanzieri.

