Valanga sulle Alpi svizzere, morto uno scialpinista svedese

AOSTA, 31 GEN - Uno scialpinista svedese di 47 anni è morto dopo essere stato travolto da una valanga sulle Alpi svizzere. E' avvenuto sotto la 'Roussette', nel comune di Evolène, nel cantone vallese. La vittima faceva parte di un gruppo di cinque scialpinisti che stava scendendo sui pendii nord-nord/est: poco dopo le 15 di ieri, a 2.850 metri di altitudine, si è staccata la valanga che ha seppellito uno degli escursionisti. E' stato localizzato ed estratto dalla neve dai suoi compagni, che hanno tentato di rianimarlo. I soccorritori sono intervenuti con due elicotteri di Air Glacier. Tutte le cure sono risultate vane e lo svedese è deceduto sul posto.