Valanga sul Monte Bianco, operazione di recupero per quattro sciatori

AOSTA, 17 GEN - Una valanga si è staccata nella zona del Canale del Ves, sopra Courmayeur, nel massiccio del Monte Bianco, travolgendo quattro sciatori che stavano facendo un fuoripista. Tutti sono riusciti ad uscire autonomamente dalla neve. Sono stati loro stessi a chiamare la Centrale unica del soccorso. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino valdostano e la guardia di finanza. "Risultano tre illesi e una persona con trauma" fanno sapere i soccorritori. . Impossibile il recupero in elicottero a causa delle condizioni meteo avverse, è stata formata una squadra che procede via terra.