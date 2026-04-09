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Valanga sul Gran Sasso, ricerche concluse, nessun coinvolto

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L'AQUILA, 09 APR - Si sono concluse le operazioni di bonifica della valanga distaccatasi questa mattina nell'area dei Valloni di Campo Imperatore, sul massiccio del Gran Sasso. Nessuna traccia di persone coinvolte è emersa dalle ricerche. Il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo ha effettuato sorvoli con l'elicottero del 118 decollato da L'Aquila, verifiche con apparecchiature Arva, sondaggi nei punti di maggiore accumulo e battute con Unità cinofile da valanga. Sul posto hanno operato anche squadre dei Vigili del Fuoco e del soccorso alpino della Guardia di Finanza.

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