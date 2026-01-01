Giornale di Brescia
Valanga sui Pirenei spagnoli, un morto

MADRID, 01 GEN - Una valanga nei pressi di una località montana nei Pirenei spagnoli ha ucciso un escusionista con le ciaspole. Lo ha reso noto la polizia, pochi giorni dopo che un'altra valanga nella zona aveva ucciso tre sciatori. Il corpo dell'uomo è stato trovato oggi nella valle di Bielsa, nella regione nord-orientale dell'Aragona, ha riferito la Guardia Civil. Lunedì, una valanga nella stessa zona ha ucciso due uomini e una donna che stavano sciando mentre un'altra donna ha riportato una lieve ipotermia. Le autorità hanno invitato alla cautela nelle zone montuose a causa del clima invernale e del perdurante rischio di valanghe.

