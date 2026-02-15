Valanga sopra Madesimo travolge quattro persone, una dispersa

MADESIMO, 15 FEB - Ancora una valanga sulle montagne della Valchiavenna. L'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 17.30, in territorio comunale di Madesimo (Sondrio), nella zona impervia del Lago Nero, dove si è verificato un distacco di neve che avrebbe coinvolto quattro persone, due coppie di amici in motoslitta. Sul posto sono subito scattati i soccorsi. Secondo le prime informazioni tre sarebbero state tratte in salvo mentre le ricerche proseguono per un quarto disperso. Subito dopo l'allarme sono stati allertati i carabinieri di Chiavenna e i vigili del fuoco del distaccamento di Mese e del Comando provinciale di Sondrio, mentre la centrale operativa Soreu delle Alpi ha attivato il dispositivo di emergenza. In azione anche il Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico della stazione di Madesimo (Sondrio) e due elicotteri, decollati rispettivamente da Sondrio e da Brescia. Le operazioni di ricerca e recupero sono ancora in corso in un'area particolarmente impervia. Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle condizioni delle persone coinvolte né sulla dinamica precisa dell'incidente. Poco fa sarebbero state estratte dalla neve tre escursionisti vivi, mentre una quarta risulterebbe ancora dispersa. E' l'ennesimo incidente di questo tipo in montagna nelle ultime settimane, con le squadre di soccorso impegnate in un intervento complesso reso difficile anche dalle condizioni del terreno e dalla presenza di accumuli di neve instabile.