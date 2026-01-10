Giornale di Brescia
Valanga sopra Aosta, ricerche in corso

AOSTA, 10 GEN - Una valanga si è staccata questa mattina nella zona della Pointe de la Pierre, sopra Pila (Gressan). Secondo le prime informazioni una persona è rimasta coinvolta. L'allarme è stato dato alla Centrale Unica del Soccorso da due testimoni. "Impossibile il primo avvicinamento in elicottero causa scarsa visibilità in quota - fanno sapere dal Soccorso alpino valdostano - si procede via terra con due unità cinofile e il supporto di gatto delle nevi per avvicinarsi quanto più possibile alla zona dell'incidente".

