Valanga sopra Aosta, morto uno scialpinista

AOSTA, 10 GEN - Uno scialpinista è morto dopo essere stato travolto da una valanga sotto la Pointe de la Pierre, sopra Aosta. Il corpo è stato recuperato dal Soccorso alpino valdostano assieme alla guardia di finanza e ai vigili del fuoco. Sul posto anche il medico del 118. La slavina si è staccata lungo un itinerario molto frequentato dagli scialpinisti, che si trova tra Pila e Ozein. Le indagini sono affidate alla guardia di finanza di Entreves.

Argomenti
AOSTA

