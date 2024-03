Valanga nell'imperiese, morto uno scialpinista

SAVONA, 10 MAR - È morto uno dei quattro scialpinisti travolti da una valanga a Monesi nell'entroterra d'Imperia. Lo comunica l'Azienda sanitaria locale di Savona, dove l'uomo 44enne era stato trasferito in elisoccorso in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. La Asl2 spiega che il paziente è giunto senza vita alle ore 16.57 in ospedale. L'azienda ha immediatamente attivato il supporto psicologico per i familiari.