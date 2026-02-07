Giornale di Brescia
Valanga in Valtellina, salgono a due le vittime

SONDRIO, 07 FEB - Salgono a due le vittime della valanga che si è staccata all'ora di pranzo in Valtellina. L'escursionista disperso è stato trovato dai vigili del fuoco, intervenuti con un elicottero; è morto poco dopo essere stato estratto dalla neve. Quasi del tutto illeso il terzo componente della comitiva che si trovava sull'alpe Meriggio. L'incidente è avvenuto in una giornata in cui l'allerta valanghe sulle alpi Orobie era molto elevato, con un indice di tre su una scala europea di cinque gradini.

Argomenti
SONDRIO

