Valanga in Valtellina, morti un uomo e una donna

MILANO, 26 FEB - Due persone sono morte dopo esser state travolte da una valanga sul versante sud ovest del Monte Cornaccia, nel territorio di Valdidentro, in Valtellina. Secondo quanto comunicato da Areu, le vittime sono un uomo e una donna, non ancora identificati ma di età tra i 20 e i 30 anni. Sono intervenuti il Soccorso Alpino, i Vigili del fuoco di Sondrio e due elicotteri di soccorso decollati da Sondrio e Bergamo.

MILANO

