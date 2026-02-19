Giornale di Brescia
Valanga in Valle d'Aosta, morto uno scialpinista

AOSTA, 19 FEB - E' morto all'ospedale di Aosta lo scialpinista travolto oggi pomeriggio da una valanga sotto punta Paletta, nel comune di Saint-Nicolas, in Valle d'Aosta. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo ma le lesioni riportate nell'incidente erano troppo gravi. Un altro scialpinista si trova in ospedale ma le sue condizioni non sono preoccupanti. La comitiva era composta da cinque escursionisti, tre sono rimasti illesi. Le operazioni di soccorso, rese complesse dal maltempo, sono state condotte dal Soccorso alpino valdostano, dalla guardia di finanza e dal 118.

AOSTA

