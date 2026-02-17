Valanga in Valle D'Aosta, evacuate un centinaio di persone

AOSTA, 17 FEB - A seguito della caduta di una valanga sulla strada regionale 24 della val di Rhemes, un centinaio di persone sono state evacuate in elicottero nel pomeriggio. Lo ha comunicato la Protezione civile regionale. La valanga è caduta in località Chanavey nel comune di Rhêmes-Notre-Dame. "Grazie alla collaborazione del personale della Protezione civile, del Corpo Forestale, dei Vigili del fuoco, professionisti e volontari, e dei volontari di varie associazioni del sistema di Protezione civile regionale - si legge in una nota - tutti i turisti hanno potuto raggiungere le proprie strutture di soggiorno e, per una trentina di persone di fuori Valle impossibilitate a tornare nei luoghi di residenza, si sta fornendo una sistemazione per la notte presso la caserma Ramires di Aosta".