Valanga in Valle d'Aosta, alcuni scialpinisti coinvolti

ROMA, 19 FEB - Una valanga si è staccata poco prima delle 14 sopra Saint-Nicolas, in Valle d'Aosta, nella zona di Punta Paletta e ha travolto un gruppo di scialpinisti. Secondo le prime informazioni, almeno 4-5 persone sarebbe rimaste sepolte dalla massa di neve. Sono in corso le operazioni di ricerca da parte del Soccorso Alpino valdostano. Nella zona oggi il pericolo valanghe è 'forte', indice 4 su una scala di 5 punti

ROMA

