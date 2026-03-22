Valanga in val Ridanna, morta l'italiana ricoverata a Innsbruck

BOLZANO, 22 MAR - Nella notte è deceduta in ospedale Innsbruck la giovane italiana, ricoverata ieri in gravissime condizioni dopo la valanga in val Ridanna. Si tratta di Laura Santino, 26 anni, residente Vestone, in Provincia di Brescia. Sale così a tre morti e cinque feriti il bilancio della slavina che su Cima d'Incendio aveva coinvolto complessivamente 25 scialpinisti, che in quel momento si trovavano sul pendio.