Valanga in val Ridanna, allertati 4 ospedali in Alto Adige e Tirolo

BOLZANO, 21 MAR - Dopo il distacco della valanga sul Tallone Grande in val Ridanna, poco prima delle ore 12, sono stati allertati gli ospedali di Bolzano, Merano, Bressanone e di Innsbruck in Austria. E' stata verificata la disponibilità di letti in terapia intensiva e di trattamenti Ecmo, ovvero di supporto vitale extracorporeo. Per il momento non si hanno ancora notizie di vittime.