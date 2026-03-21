Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Valanga in val Ridanna, allertati 4 ospedali in Alto Adige e Tirolo

AA

BOLZANO, 21 MAR - Dopo il distacco della valanga sul Tallone Grande in val Ridanna, poco prima delle ore 12, sono stati allertati gli ospedali di Bolzano, Merano, Bressanone e di Innsbruck in Austria. E' stata verificata la disponibilità di letti in terapia intensiva e di trattamenti Ecmo, ovvero di supporto vitale extracorporeo. Per il momento non si hanno ancora notizie di vittime.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BOLZANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario