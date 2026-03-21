++ Valanga in val Ridanna, 2 morti e un ferito grave ++

BOLZANO, 21 MAR - Sarebbe di due morti e un ferito grave il bilancio provvisorio della valanga in val Ridannna. Due scialpinisti sono stati recuperati morti dalle masse nevose, mentre un altro è stato portato dall'elicottero di soccorso austriaco Christophorus alla Clina universitaria di Innsbruck. Sul posto sono intervenuti complessivamente sei elicotteri (dall'Alto Adige i tre Pelikan, l'Aiut Alpin e la Guardia di finanza e dall'Austria il Christophorus) e un'ottantina di soccorritori di tutta l'Alta valle Isarco.