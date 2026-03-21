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Valanga in val Ridanna, 10 anni fa la tragedia di Monte Nevoso

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BOLZANO, 21 MAR - L'Alto Adige segue con apprensione le operazioni di soccorso dopo una valanga in val Ridanna. Solo pochi giorni fa, il 12 marzo, l'Alto Adige aveva ricordato il decimo anniversario della maxi-valanga di Monte Nevoso, sopra Riva di Tures. Furono sei le vittime della più grave disgrazia sulle montagne altoatesine degli ultimi decenni. Tra le vittime ci fu un ragazzo di 16 anni, inghiottito dalla valanga davanti agli occhi del papà, una giovane infermiera, un alpinista molto esperto, che aveva scalato addirittura il Manaslu, e il direttore generale della Camera di Commercio del land austriaco Tirolo.

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