Valanga in Alto Adige, morto un escursionista

BOLZANO, 29 DIC - E' di un morto il bilancio di una valanga che si è staccata nel tardo pomeriggio in valle Aurina sul Riesernock. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una coppia di escursionisti stava rientrando a valle lungo il sentiero 8 'Arthur Hardegen', quando a circa 2.500 metri di quota si è staccata una slavina che ha trascinato l'uomo per circa 200-300 metri, mentre la moglie è solo stata sfiorata ed è rimasta illesa. L'allarme è stato lanciato verso le ore 17. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino della Guardia di finanza con l'elicottero Pelikan 2, come anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco, ma l'uomo era ormai deceduto. La valle Aurina è attualmente una delle poche zone dell'Alto Adige con un manto nevoso consistente e perciò attira numerosi scialpinisti ed escursionisti.

