Valanga in Alto Adige, fatale piccolo distacco a lastroni

BOLZANO, 30 DIC - Valanghe.report ha ricostruito la slavina che ieri è costato la vita a un turista ungherese sulla Cima Vertana in valle Aurina. "Si è trattato di una valanga a lastroni di neve di piccole dimensioni, che si è staccata su un pendio molto ripido esposto a nord-ovest. Era larga circa 10 metri, con un'altezza del lastrone distaccato stimata compresa tra 10 e 40 centimetri", si legge nel rapporto. Il lastrone è costituito dagli accumuli di neve ventata non più recenti, formatisi il 24 dicembre e nella notte tra il 26 e il 27 dicembre. Come strato debole può essere considerata sia la superficie di vecchia a cristalli sfaccettati, che le particelle di precipitazione frammentate della nevicata del 24 dicembre.

Argomenti
BOLZANO

