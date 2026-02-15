Giornale di Brescia
++ Valanga fuoripista sopra Courmayeur, salgono a due le vittime ++

AOSTA, 15 FEB - Sale a due morti (due uomini) il bilancio della valanga che si è staccata nel canale del Vesses, in val Veny, sopra Courmayeur, travolgendo un gruppo di scoiatori freeride. Una terza persona è in condizioni molto gravi ed è stata trasferita alle Molinette di Torino. Le operazioni di ricerca e soccorso, non risultano altre persone coinvolte. Le indagini sull'accaduto sono affidate alla guardia di finanza di Entreves. Le vittime sono presumibilmente di nazionalità francese. Sul posto hanno operato 15 soccorritori tra tecnici del Soccorso alpino valdostano e finanzieri, due medici, tre unità cinofile, due elicotteri, e due ambulanze del 118.

