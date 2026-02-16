Giornale di Brescia
Valanga fuoripista sopra Courmayeur, morto terzo sciatore coinvolto

AOSTA, 16 FEB - Nonostante i tentativi dei medici, è morto questa mattina all'ospedale torinese Giovanni Bosco il freeride francese di 35 anni, di Chamonix, travolto ieri mattina da una valanga a Courmayeur, nel Canale dei Vesses. L'uomo era assieme ad altri due amici, anche loro di Chamonix, di 29 e 31 anni, uno deceduto poco dopo essere stato estratto dalla neve e l'altro dopo arrivo al pronto soccorso di Aosta. A dare l'allarme erano stati altri freerider che hanno sentito il soffio della valanga e poco prima avevano visto il gruppo di sciatori francesi scendere nel canalone, molto frequentato dagli amanti del fuoripista. Sul posto sono intervenute le guide del soccorso alpino valdostano e i militari della guardia di finanza di Entreves. I tre freerider, tutti provvisti di Artva (apparecchio per la ricerca in valanga), sono stati sepolti sotto oltre un metro e mezzo di neve.

