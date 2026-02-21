Valanga a St. Anton in Tirolo, sale a tre il bilancio delle vittime

BOLZANO, 21 FEB - Sale a tre morti il bilancio della valanga di ieri a St. Anton in Tirolo. La terza persona che era stata rianimata sul posto non ce l'ha fatta ed è deceduta nella notte in ospedale. Altri due sciatori sono sotto osservazione medica, secondo quanto dichiarato da un portavoce della polizia austriaca all'agenzia Apa. Ieri aveva perso la vita anche un turista tedesco di 42 anni sotto una valanga a Nauders, sul versante austriaco del passo Resia, mentre il figlio 16enne è rimasto ferito durante un fuoripista. Sono complessivamente sette le vittime di slavine degli ultimi giorni in Tirolo. Il pericolo valanghe in Tirolo, come in Trentino Alto Adige, è forte (grado 4 su una scala di 5) e gli esperti sconsigliano vivamente fuoripista e sci alpinismo.