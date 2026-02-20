Valanga a St. Anton in Tirolo, due morti e un ferito grave

BOLZANO, 20 FEB - E' di due morti il bilancio di una valanga a St. Anton in Tirolo. Una terza persona è stata rianimata sul posto, mentre altri due sciatori sono sotto osservazione medica, secondo quanto dichiarato da un portavoce della polizia austriaca all'agenzia Apa. Sempre oggi, un turista tedesco di 42 anni ha perso la vita sotto una slavina a Nauders, nei pressi di passo Resia, mentre il figlio 16enne è rimasto ferito durante un fuoripista. Sono complessivamente sei le vittime di valanghe degli ultimi giorni in Tirolo.