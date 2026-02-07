Valanga a Sestriere, illeso lo scialpinista tedesco travolto

TORINO, 07 FEB - Una valanga si è staccata nel pomeriggio nella zona del Passo di San Giacomo, nel territorio comunale di Sestriere (Torino). Uno scialpinista tedesco, membro di un gruppo di quattro persone, è stato travolto senza rimanere sepolto. L'uomo è quindi stato in grado di procedere autonomamente verso valle. Lo comunica il Soccorso alpino e speleologico piemontese. I suoi compagni hanno comunque voluto avvisare i soccorsi per evitare inutili allarmismi, dato che la zona, fuori dai comprensori sciistici, è visibile dalle piste della Vialattea e altre persone avrebbero potuto lanciare l'allarme dopo aver assistito all'evento, senza conoscerne le effettive dinamiche.