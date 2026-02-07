Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Valanga a Sestriere, illeso lo scialpinista tedesco travolto

AA

TORINO, 07 FEB - Una valanga si è staccata nel pomeriggio nella zona del Passo di San Giacomo, nel territorio comunale di Sestriere (Torino). Uno scialpinista tedesco, membro di un gruppo di quattro persone, è stato travolto senza rimanere sepolto. L'uomo è quindi stato in grado di procedere autonomamente verso valle. Lo comunica il Soccorso alpino e speleologico piemontese. I suoi compagni hanno comunque voluto avvisare i soccorsi per evitare inutili allarmismi, dato che la zona, fuori dai comprensori sciistici, è visibile dalle piste della Vialattea e altre persone avrebbero potuto lanciare l'allarme dopo aver assistito all'evento, senza conoscerne le effettive dinamiche.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TORINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario