Val di Vara, frana Pignone taglia in due provincia spezzina

LA SPEZIA, 27 GEN - Viabilità in crisi in Val di Vara, nell'entroterra della Spezia, in queste ore di allerta meteo. Dopo la chiusura della statale Aurelia al km 435 in zona Boccapignone a causa dell'innalzarsi del livello del fiume Vara, una frana ha interessato la strada provinciale 38 a Pignone, prima alternativa viaria nel tratto tra il capoluogo e la valle. Lo smottamento, di qualche centinaio di metri, ha reso necessaria una parziale interdizione della circolazione con istituzione di senso unico alternato in località Madonna del Ponte. L'intervento dei tecnici della Provincia della Spezia ha permesso di "eliminare il materiale franato e riaprire al transito regolare" nel giro di qualche ora. "Il problema delle frane è una condizione che caratterizza i nostri territori, la Provincia gestisce una rete importante rete stradale - commenta il presidente Pierluigi Peracchini -. Abbiamo ogni anno molte situazioni di questo tipo che i nostri tecnici gestiscono con rapidità garantendo al minimo i disagi e limitando all'indispensabile la chiusura delle strade".