Vaccinazioni pediatriche, coperture stabili ma maglia nera alla Sicilia

ROMA, 23 DIC - Ancora differenze consistenti per le vaccinazioni pediatriche in Italia fra regioni. Solo per parlare della vaccinazione anti morbillo la copertura a 24 mesi mostra al 31 dicembre 2024 una sostanziale differenza dal 87,98% della Sicilia, maglia nera, al 98,11% del Molise che registra la copertura più alta. Importanti differenze regionali si osservano anche nelle coperture in età prescolare e negli adolescenti. Lo evidenzia l'ultimo report del ministero della Salute sulle coperture di immunizzazione, secondo il quale complessivamente le coperture restano stabili. In particolare, la copertura a 24 mesi contro la polio è superiore al 95% in 11 Regioni/P.A. (Piemonte, Lombardia, P.A. di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, e Basilicata). Le altre Regioni/PA hanno coperture comprese tra il 90% e il 95%, ad eccezione della P.A. di Bolzano e della Sicilia che registrano coperture rispettivamente dell'87,11% e 85,13%. Ma l'obiettivo raccomandato dall'Oms per polio e morbillo è al 95%.

ROMA

