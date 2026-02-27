Vacanze sulla neve per 9,1 milioni di italiani, giro d'affari da 6,7 miliardi

SANREMO, 27 FEB - Sono circa 9,1 milioni gli italiani che, tra gennaio e marzo 2026 hanno scelto (o sceglieranno) la neve come meta delle vacanze invernali: 6,4 milioni hanno fatto una settimana bianca e, tra questi, 700mila hanno aggiunto anche uno o più fine settimana sulla neve. Sono invece 2,7 milioni gli italiani che hanno deciso di optare per le località sciistiche solamente durante il week end. Emerge da un'indagine di Federalberghi. Nel complesso, nel corso dei primi tre mesi dell'anno, gli arrivi nei luoghi dedicati allo sci saranno 13 milioni (compresi coloro che sono andati più volte nel corso della stagione). Il giro di affari complessivo sarà pari a 6,7 miliardi di euro. Il 75% di chi ha fatto o farà la settimana bianca ha scelto l'Italia settentrionale; il 21,2% ha optato per il Centro-Sud mentre il 3,8% ha scelto destinazioni estere. Tra le regioni italiane più frequentate per la neve si distinguono il Piemonte, il Trentino-Alto Adige, la Lombardia, la Valle d'Aosta e il Veneto. La spesa media pro capite sostenuta per la settimana bianca comprensiva di tutte le voci (trasporto, alloggio, cibo, impianti, corsi di sci, divertimenti), è di 706 euro. Tra coloro che hanno deciso di non andare in vacanza per la neve, il 52,4% ha rinunciato per mancanza di disponibilità economiche, il 19,2% per l'aumento del costo della vita.