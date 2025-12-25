Va in ospedale ma non vuole aspettare, una donna aggredisce due infermiere

LECCE, 25 DIC - Una donna di circa 40 anni ha aggredito la scorsa notte due infermiere nel pronto soccorso dell'ospedale Ferrari di Casarano, in provincia di Lecce. A quanto si apprende, la donna era andata in ospedale lamentando forti dolori allo stomaco. Mentre stava attendendo il suo turno avrebbe preteso di essere visitata subito e per questo ha aggredito due infermiere.