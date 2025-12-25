Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Va in ospedale ma non vuole aspettare, una donna aggredisce due infermiere

AA

LECCE, 25 DIC - Una donna di circa 40 anni ha aggredito la scorsa notte due infermiere nel pronto soccorso dell'ospedale Ferrari di Casarano, in provincia di Lecce. A quanto si apprende, la donna era andata in ospedale lamentando forti dolori allo stomaco. Mentre stava attendendo il suo turno avrebbe preteso di essere visitata subito e per questo ha aggredito due infermiere.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
LECCE

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario