Va in carcere per furto, colletta dei carabinieri per comprargli i vestiti

ANCONA, 06 FEB - Prima lo arrestano per furto aggravato poi fanno una colletta per compragli vestiti e biancheria intima da portare in carcere perché l'uomo non aveva vestiti di ricambio e nemmeno le possibilità economiche per comprarli. E' successo ad Ancona, alla caserma dei carabinieri di Brecce Bianche. Un gesto di altruismo da parte dei militari per dimostrare all'arrestato anche l'altra faccia dell'Arma. In manette è finito un 35enne di origine cubana, residente nel capoluogo dorico con la compagna: è stato arrestato perché ha rubato circa mille euro di prodotti alimentari (pesce, insaccati, formaggi), messi nel carrello e uscendo dal varco di entrata senza pagarli. In tre giorni era la terza volta che lo faceva. Dopo l'arresto, avvenuto ieri mattina, all'interno del supermercato Spazio Conad della Baraccola, la moglie non ha voluto sapere più nulla del 35enne e si è rifiutata di aiutarlo lasciandolo senza vestiti di ricambio e del necessario per il carcere, la biancheria intima, un borsone dove poter mettere i suoi oggetti personali. Allora ci hanno pensato i carabinieri, oggi pomeriggio, dopo la convalida dell'arresto e la disposizione da parte della giudice Martina Marinageli della misura cautelare in carcere per il 35enne. Un militare gli ha regalato il suo pigiama, altri hanno raccolto soldi per comprare della biancheria intima e dei vestiti. Quando è stato il momento di portarlo nel carcere anconetano di Montacuto, gli hanno regalato il vestiario.