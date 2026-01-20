Va a pesca e scompare, ricerche di un giovane nel Rodigino

ROVIGO, 20 GEN - Sono in corso dalla scorsa notte le ricerche di un giovane di 26 anni disperso a Passetto, frazione del comune di Adria (Rovigo). Il giovane si era recato a pescare nella zona, e aveva parcheggiato la propria automobile nei pressi della chiesa del Passetto. Intorno alle ore 2:00 sono scattate le operazioni di ricerca, e alle 2:15 i Carabinieri hanno segnalato il ritrovamento dell'attrezzatura da pesca sotto il ponte della località. Alle 2:30 sono stati attivati i sommozzatori dei Vigili del fuoco del nucleo di Venezia, che hanno avviato le ricerche in acqua, assieme alle squadre del distaccamento dei Vigili del fuoco di Adria. Le operazioni di ricerca sono tuttora in corso, in collaborazione con le forze dell'ordine.